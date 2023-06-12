Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perusahaan dan Sumber Kekayaan Jusuf Hamka yang Tagih Utang Rp800 Miliar ke Pemerintah

Hana Wahyuti , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |11:43 WIB
Perusahaan dan Sumber Kekayaan Jusuf Hamka yang Tagih Utang Rp800 Miliar ke Pemerintah
Perusahaan dan sumber kekayaan Jusuf Hamka (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Perusahaan dan sumber kekayaan Jusuf Hamka yang tagih utang Rp800 miliar ke pemerintah. Pengusaha Tol Jusuf Hamka diketahui menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) senilai ratusan miliar rupiah.

Permohonan yang disampaikan Yusuf itu merupakan pengembalian dana deposito CMNP yang ditempatkan di Bank Yakin Makmur (Yama), yang jatuh saat krisis moneter tahun 1998.

Ternyata ini perusahaan dan sumber kekayaan Jusuf Hamka yang menagih utang sebesar Rp800 miliar ke pemerintah.

Pria yang akrab disapa Babah Alun ini merupakan salah satu pengusaha terkaya di Indonesia yang memiliki bisnis jalan tol dalam kota.

Dari bisnisnya tersebut, Jusuf Hamka memiliki harta kekayaan mencapai Rp15 triliun. Selain itu memiliki jalan tol di berbagai daerah, Jusuf Hamka diperkirakan memiliki aset dengan nominal mencapai Rp15 miliar.

Ternyata ini perusahaan milik Jusuf Hamka yakni pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Jabatannya yakni Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, Komisaris PT Citra Margatama Surabaya, dan komisaris PT Mitra Kaltim Resource Indonesia.

Halaman:
1 2
