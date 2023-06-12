Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Westpac Bank Tertua di Australia PHK 300 Karyawan

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |12:17 WIB
Westpac Bank Tertua di Australia PHK 300 Karyawan
Westpac Lakukan PHK. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bank Tertua Australia, Westpac Banking segera memangkas sekitar 300 pekerjaan pada divisi konsumen dan bisnis.

Mengutip Reuters, Senin (12/6/2023), keputusan ini dibuat saat pertumbuhan laba yang kuat di tengah-tengah kenaikan suku bunga dan melonjaknya inflasi.

Pada pekan lalu, Serikat Pekerja Sektor Keuangan Australia (FSU) mengatakan bahwa bank terbesar ketiga di negara ini akan mengurangi jumlah karyawan dari Divisi Perbankan Konsumen dan Bisnis.

Di mana per September 2022, potensi PHK mewakili 0,8% dari total tenaga kerja penuh waktu Westpac yang setara dengan 37.476 orang.

Sekretaris Nasional FSU Julia Angrisano menanggapi pemangkasan tersebut dan mengatakan bahwa pekerja Westpac telah berjuang dengan tuntutan beban kerja yang berlebihan.

“Pekerja Westpac telah berjuang dengan tuntutan beban kerja yang berlebihan, dan pemangkasan ini berarti mereka yang ditinggalkan harus melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit waktu,” katanya dikutip Reuters, Senin (12/6/2023).

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
