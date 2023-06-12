Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral! Restoran Ini Gratiskan Makanan bagi Lansia, Janda hingga Marbot Masjid

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |12:22 WIB
Viral! Restoran Ini Gratiskan Makanan bagi Lansia, Janda hingga Marbot Masjid
Viral Restoran Berikan Makan Gratis. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Baru-baru ini viral sebuah restoran yang menggratiskan makanan untuk lansia berusia 70 tahun ke atas, janda, hingga marbot masjid.

Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan desain dan nuansa dari restoran tersebut. Sementara terkait informasi makanan gratis bagi lansia, janda, serta marbot masjid terpampang pada spanduk di restoran itu.

Melansir video yang beredar di media sosial itu, Senin (12/6/2023) diketahui restoran tersebut bernama Samar Restaurant yang berada di Jeddah, Arab Saudi.

restaurant

Adapun restoran tersebut terletak di lokasi yang strategis, yakni di tepi jalan perkotaan dan juga berdekatan dengan ruko-ruko lain.

Makanan yang disajikan restoran tersebut tentunya masakan khas Timur Tengah dengan menu yang beragam, mulai dari makanan pembuka hingga penutup. Harga makanan di Samar Restaurant itu pun sangat terjangkau.

Halaman: 1 2
1 2
