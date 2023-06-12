Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tingkatkan Kualitas SDM, Menko Airlangga Lepas 30 Mahasiswa Program Magang ke Hungaria

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |16:46 WIB
Tingkatkan Kualitas SDM, Menko Airlangga Lepas 30 Mahasiswa Program Magang ke Hungaria
Menko Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko)
JAKARTA - Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Hal tersebut dilakukan diantaranya dengan mendorong peningkatan materi praktek dalam kurikulum vokasi melalui program magang.

Program magang di dalam negeri sementara ini masih terkendala dengan keterbatasan tempat magang, baik dalam jumlah maupun kesesuaian dengan kebutuhan tempat magang.

Di sisi lain, juga terdapat banyak negara saat ini yang memasuki periode aging population, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja muda dari luar negeri. Salah satunya yakni Hungaria dengan jumlah penduduk lanjut usia mencapai 20% populasi.

Melihat adanya peluang kolaborasi tersebut, pemerintah melalui KADIN Indonesia bekerja sama dengan Markija Berdaya telah mengembangkan model bisnis baru untuk mengirimkan mahasiswa Politeknik dan Sekolah Vokasi untuk magang selama 1-2 tahun di negara-negara industri.

“Program ini menjadi salah satu prototyping yang akan terus dimonitor. Artinya pemerintah akan monitor keberhasilan adik-adik mahasiswa di Hungaria. Tentu kami akan monitor setelah pulang juga. Karena setelah pulang akan juga memperkuat industri di dalam negeri dan adik- adik akan mendapatkan semangat dan etos kerja di Hungaria, salah satu negara yang maju dari segi industrinya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Senin (12/6/2023).

Halaman:
1 2
