HOME FINANCE HOT ISSUE

Akui Minat Masyarakat Beli Kendaraan Listrik Masih Minim, Menperin: Ini Tak Mudah Butuh Waktu

Advenia Elisabeth , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |17:01 WIB
Akui Minat Masyarakat Beli Kendaraan Listrik Masih Minim, Menperin: Ini Tak Mudah Butuh Waktu
Kendaraan Listrik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan tak mudah mengubah kultur atau budaya masyarakat dari yang biasa menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan tenaga listrik. Menurutnya, hal itu butuh waktu.

"Ini tidak mudah, karena harus merubah cara berfikir, merubah kultur orang yang biasanya menggunakan fosil, harus dirubah ke listrik. Ini adalah masalah kultur, jadi ini takes time (memakan waktu)," ujar Agus saat ditemui MNC Portal di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Oleh karena itu, Agus bersama jajarannya terus berupaya mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Selain ramah lingkungan, namun juga untuk mempercepat pembangunan ekosistem dari kendaraan listrik di dalam negeri.

"Jadi harus betul betul kita mulai dan lakukan, itu sebabnya program bantuan pemerintah kita ambil," cetusnya.

Lebih lanjut Menperin menyampaikan, berdasarkan data Sisapira, saat ini baru ada 4 unit kendaraan listrik yang tersalurkan, 2 unit terverifikasi dan 696 unit dalam proses pendaftaran dalam program bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua.

