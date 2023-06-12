Penumpang KRL Boleh Lepas Masker Mulai Hari Ini

JAKARTA - PT KAI Commuter atau KCI mulai memperbolehkan pengguna KRL untuk tidak menggunakan masker dalam melakukan perjalanan mulai hari ini, Senin (12/6/2023).

Hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan, Nomor 17 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Kereta Api Pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

"Sesuai dengan SE tersebut, mulai 12 Juni 2023 seluruh pengguna perjalanan Commuter Line diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan tertulis.

Meski begitu, Anne tetap mengimbau kepada seluruh pengguna untuk tetap memakai masker dengan baik dan benar selama perjalanan maupun di area stasiun agar terhindar dari penyebaran virus-virus penyakit lainnya, terlebih bila pengguna dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19 seperti sedang batuk dan flu.

KAI Commuter juga tetap mengajak kepada seluruh pengguna untuk tetap menerapkan Protokol kesehatan dan pola hidup sehat, dengan tetap membawa hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara berkala terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan.