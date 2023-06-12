Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penumpang KRL Boleh Lepas Masker Mulai Hari Ini

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |17:12 WIB
Penumpang KRL Boleh Lepas Masker Mulai Hari Ini
Penumpang KRL Boleh Tidak Pakai Masker (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT KAI Commuter atau KCI mulai memperbolehkan pengguna KRL untuk tidak menggunakan masker dalam melakukan perjalanan mulai hari ini, Senin (12/6/2023).

Hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan, Nomor 17 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Kereta Api Pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

"Sesuai dengan SE tersebut, mulai 12 Juni 2023 seluruh pengguna perjalanan Commuter Line diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan tertulis.

Meski begitu, Anne tetap mengimbau kepada seluruh pengguna untuk tetap memakai masker dengan baik dan benar selama perjalanan maupun di area stasiun agar terhindar dari penyebaran virus-virus penyakit lainnya, terlebih bila pengguna dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19 seperti sedang batuk dan flu.

KAI Commuter juga tetap mengajak kepada seluruh pengguna untuk tetap menerapkan Protokol kesehatan dan pola hidup sehat, dengan tetap membawa hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara berkala terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714/prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173221/stasiun_krl_karet-oj9w_large.jpg
Stasiun KRL Karet dan BNI City Bakal Digabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154817/krl-4fg6_large.jpg
KAI Berhasil Tangkap Pelaku Pelemparan Batu ke KRL, Terancam 15 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154816/krl_bsd-IFMR_large.jpg
Stasiun KRL di BSD Bakal Beroperasi pada Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/320/3135805/krl-qbGU_large.jpg
KRL Diperpanjang ke Stasiun Merak, Kereta Baru Didatangkan Rp3,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134864/krl-J4m6_large.jpg
Jalur KRL Bakal Diperpanjang Sampai ke Merak Banten
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement