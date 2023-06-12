Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Luhut: Keputusan Impor KRL Bekas Tunggu Hasil Rapat

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |17:55 WIB
Menko Luhut: Keputusan Impor KRL Bekas Tunggu Hasil Rapat
Impor KRL bekas tunggu hasil rapat (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan belum ada keputusan soal impor KRL bekas. Menurutnya, keputusan impor KRL bekas masih menunggu hasil rapat antara pihak-pihak terkait.

“Kan belum dirapatin, bagaimana tahu menolak?” kata Luhut dilansir dari Antara, Senin (12/6/2023).

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kepastian impor KRL bekas asal Jepang tinggal menunggu keputusan dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan diharapkan bisa terlaksana pada tahun ini.

“Saya perlu satu kali rapat lagi dengan Menko Maritim dan Investasi,” katanya.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan pihaknya menyetujui impor darurat KRL sebab ada unsur kedaruratan dan berprinsip pada keselamatan pengguna KRL.

Halaman:
1 2
