HOME FINANCE HOT ISSUE

1 Juta Lowongan CPNS 2023, Ada Formasi untuk Fresh Graduate

Dovana Hasiana , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:30 WIB
1 Juta Lowongan CPNS 2023, Ada Formasi untuk <i>Fresh Graduate</i>
CPNS 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pihaknya menantikan detail penetapan jumlah kebutuhan (formasi) rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023.

Menurutnya, formasi dari setiap kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) masih dalam proses finalisasi sejalan dengan proses validasi dari usulan yang disampaikan masing-masing instansi.

Adapun kebijakan dan tahap-tahap penyelenggaraan seleksi sedang disiapkan, baik untuk pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Rencana kebutuhan ASN secara nasional tahun 2023 ditetapkan formasi sebanyak 1.030.751 terdiri dari CPNS dan PPPK.

“Saat ini kami masih memaksimalkan validasi usulan dari K/L dan Pemda, khususnya program prioritas bidang pendidikan dan bidang kesehatan,” ujar Menpan-RB Anas dalam keterangan resmi, Senin (12/6/2023).

Usulan kebutuhan ASN yang disampaikan instansi pemerintah memuat data struktur organisasi, analisis beban kerja, eksisting pegawai, jumlah kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja PPPK. Usulan kebutuhan tersebutlah yang saat ini sedang divalidasi oleh Kementerian PANRB.

Halaman:
1 2
