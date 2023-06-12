Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Geber Kendaraan Listrik, Menko Luhut Bakal Batasi Kendaraan Berbasis BBM

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:37 WIB
Geber Kendaraan Listrik, Menko Luhut Bakal Batasi Kendaraan Berbasis BBM
Menko Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan membatasi dan mempersulit penggunaan kendaraan bahan bakar fosil.

Menurutnya hal ini akan dilakukan secara bertahap.

"Kita juga secara bertahap akan mulai mempersulit, ya tanda kutip, mobil-mobil combation (konvensional)," ujar Luhut saat Launching Battery Asset Management Services, Senin (12/6/2023).

Menurutnya, pembatasan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dan memasifkan penggunaan kendaraan listrik mampu memperbaiki indek kualitas udara di kota-kota besar, salah satunya DKI Jakarta.

"Dengan demikian, air quality Jakarta bisa lebih baik, sehingga keluarga kita akan mendapat air quality seperti mungkin di negara tetangga kita," ucap dia.

