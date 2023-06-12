Menteri PUPR Kucurkan Rp300 Miliar Bangun Bandara VVIP IKN

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk dukungan pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menargetkan pembangunan Bandara VVIP bakal rampung tahun 2024 mendatang. Mengingat kehadiran Bandara tersebut merupakan bagian infrastruktur dasar yang ditargetkan rampung pada pembangunan tahap awal 2022-2024.

"Bandara VVIP kita upayakan (tahun 2024 rampung), kan baru keluar Perpresnya. IKN ini kan sampai 2045 ada 5 tahapan, tahapannya Pertama sampai tahun 2024, dari 2024 - 2030, kemudian 2030 - 2035, 2035-2040, itu sudah diatur dalam Perpres," ujar Danis saat dihubungi MNC Portal, Senin (12/6/2023).

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan pada tahun 2023 ini pihaknya diperkenankan menggunakan anggaran yang tertahan dari Automatic Adjustment sebesar Rp6,7 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang masuk dalam list proyek strategis nasional, dan termasuk pembangunan bandara VVIP IKN.

BACA JUGA: Badan Otorita Bangun Pusat UMKM hingga Atraksi Seni di IKN

"Automatic Adjustment kita Rp6,7 triliun, itu untuk Bina Marga, SDA dan Cipta karya, Jadi dipakai untuk penggantian tanah tol Semarang - Demak Rp1,1 triliun, dukungan konstruksi jalan tol Betung - Jambi Rp800 miliar, bandara VVIP di IKN Rp300 miliar, penyelesaian bendungan kita tambahkan yang tahun ini harus selesai," kata Menteri Basuki.