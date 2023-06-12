Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri PUPR Kucurkan Rp300 Miliar Bangun Bandara VVIP IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:42 WIB
Menteri PUPR Kucurkan Rp300 Miliar Bangun Bandara VVIP IKN
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk dukungan pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menargetkan pembangunan Bandara VVIP bakal rampung tahun 2024 mendatang. Mengingat kehadiran Bandara tersebut merupakan bagian infrastruktur dasar yang ditargetkan rampung pada pembangunan tahap awal 2022-2024.

"Bandara VVIP kita upayakan (tahun 2024 rampung), kan baru keluar Perpresnya. IKN ini kan sampai 2045 ada 5 tahapan, tahapannya Pertama sampai tahun 2024, dari 2024 - 2030, kemudian 2030 - 2035, 2035-2040, itu sudah diatur dalam Perpres," ujar Danis saat dihubungi MNC Portal, Senin (12/6/2023).

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan pada tahun 2023 ini pihaknya diperkenankan menggunakan anggaran yang tertahan dari Automatic Adjustment sebesar Rp6,7 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang masuk dalam list proyek strategis nasional, dan termasuk pembangunan bandara VVIP IKN.

"Automatic Adjustment kita Rp6,7 triliun, itu untuk Bina Marga, SDA dan Cipta karya, Jadi dipakai untuk penggantian tanah tol Semarang - Demak Rp1,1 triliun, dukungan konstruksi jalan tol Betung - Jambi Rp800 miliar, bandara VVIP di IKN Rp300 miliar, penyelesaian bendungan kita tambahkan yang tahun ini harus selesai," kata Menteri Basuki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191806/satelit-zk0x_large.jpg
RI Punya Satelit Merah Putih 2, Infrastruktur Strategis Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/470/3190158/jalan_tol-no97_large.jpg
Proyek Infrastruktur Pemerintah Pakai Produk Dalam Negeri demi Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188323/internet-uxpa_large.jpg
Jurus RI Perkuat Infrastruktur Konektivitas Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/470/3186962/infrastruktur-bryz_large.jpg
Daftar Proyek Infrastruktur Berkelanjutan di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/470/3183103/menteri_pu_tinjau_proyek-KBTN_large.JPG
Menteri PU: Proyek Kawasan Belawan Tahap II Tembus Rp21,34 Miliar Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/470/3180728/infrastruktur_bawah_tanah_ri-FKWz_large.jpeg
Berikut Sederet Tantangan Pengerjaan Proyek Infrastruktur Bawah Tanah di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement