Anggaran Kendaraan Listrik Turun Jadi Rp350 Miliar pada 2024

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa anggaran untuk kendaraan listrik roda dua tahun 2024 turun dari sebelumnya Rp1,4 triliun menjadi Rp350 miliar. Menurutnya, penurunan ini didorong oleh beberapa faktor.

"Ya (nilainya turun). Jadi gini ini kan bantuan pemerintah, jadi masalahnya bukan berapa nilainya, tapi bantuan pemerintah yang kita berikan, seperti yang saya sampaikan tadi pagi bahwa yang terpenting di sini adalah kita mengubah mindset culture dari masyarakat Indonesia. Yaitu terpenting sekarang melakukan transformasi ke kendaraan listrik," ujar Agus saat ditemui MNC Portal di Gedung DPR RI, Senin (12/6/2023).

"Lalu yang kedua, untuk mempercepat pembangunan ekosistem dari kendaraan listrik itu sendiri," sambungnya.

Menperin menegaskan, anggaran tersebut bersifat situasional. Artinya, apabila sewaktu-waktu berubah karena satu dan lain hal, Kemenperin bisa menambah ataupun menurunkan. Hanya saja saat ini, sudah fix menganggarkan Rp350 miliar untuk kendaraan listrik tahun depan.

Kemudian, Agus juga bilang, anggaran Rp350 miliar itu untuk subdisi yang disalurkan kepada 50 ribu unit motor listrik roda dua.