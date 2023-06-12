Penumpang KRL Cs Boleh Lepas Masker, Ini Kata Penjual di Dekat Stasiun

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan untuk dalam negeri dan luar negeri. Di mana pelaku perjalanan boleh melepaskan masker.

SE Kemenhub ini merujuk SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan di masa transisi endemi Covid-19 yang terbit pada 9 Juni 2023.

Menanggapi hal ini, Farid (50) selaku penjual masker di pinggir jalan menyebut bahwa aturan tersebut belum terlalu berdampak terhadap penjualan maskernya. Dia mengaku penjualannya masih terbilang stabil dari sebelumnya.

“Sementara ini sih dampaknya belum terlalu, paling berpengaruh saat statement Presiden Jokowi edaran dari kemenhub masih terlihat stabil saja,” katanya saat ditemui Okezone, Senin (12/6/2023).

Menurut pantauan Okezone, penjual masker di daerah daan mogot ini menjajakan beragam jenis masker, mulai dari masker Earlop, duckbil, KN94, KN95, KNProBuff, hingga N95.