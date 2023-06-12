Elon Musk Jadi Orang Terkaya di Dunia 2023 Berharta Rp3.373 Triliun, Geser Bos LV

JAKARTA - Elon Musk kembali jadi orang terkaya di dunia 2023 versi Forbes. Bos Tesla dan Twitter tersebut berhasil menyalip Bernard Arnault yang merupakan Chairman And CEO LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.
Melansir Forbes the real time billionaires, Jakarta, Senin (12/6/2023), Elon Musk mempunyai harta kekayaan USD226,4 miliar atau setara Rp3.373,3 triliun (kurs Rp14.900 per USD).
Sementara Bernard Arnault mempunyai harta kekayaan USD217,5 miliar atau setara Rp3.240,7 triliun.
Berikut daftar terbaru 10 orang terkaya di dunia versi Forbes 2023 saat ini.
1. Elon Musk mempunyai harta kekayaan USD226,4 miliar
2. Bernard Arnault mempunyai harta kekayaan USD217,5 miliar
3. Jeff Bezos mempunyai harta kekayaan USD146,2 miliar
4. Larry Ellison mempunyai harta kekayaan USD138,3 miliar
5. Warren Buffett mempunyai harta kekayaan USD117,1 miliar