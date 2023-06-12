Miliarder George Soros Serahkan Kerajaan Bisnis ke Anaknya

JAKARTA - Miliarder filantropis George Soros menyerahkan kendali atas kerajaan bisnisnya yang bernilai USD25 miliar kepada putranya yang memiliki nama Alex.

Mengutip CNBC, Senin (12/6/2023), menurut catatan Forbes Soros, pria berusia 92 tahun ini memiliki kekayaan bersih USD6,7 miliar. Dia juga merupakan salah satu dari 400 orang terkaya di dunia.

Pada tahun 2017, dia mengalihkan USD18 miliar dari kantor keluarganya ke Open Society Foundations. OSF merupakan sebuah kelompok amal yang bekerja di lebih dari 100 negara, di mana pada bulan Desember, Alex ditunjuk sebagai ketuanya.

Sang anak, Alex berbicara kepada Wall Street Journal dalam sebuah wawancara eksklusif yang diterbitkan pada akhir pekan lalu, mengatakan bahwa dia "lebih politis" daripada ayahnya dan mengisyaratkan peran keuangan yang signifikan untuk organisasi Soros dalam pemilihan umum AS tahun depan. Wawancara tersebut dikonfirmasi oleh Reuters.

Menyuarakan keprihatinannya akan kemungkinan kembalinya mantan Presiden AS Donald Trump, Soros yang pada saat itu masih berusia 37 tahun mengatakan kepada Wall Street Journal: "Meskipun saya ingin sekali mengeluarkan uang dari dunia politik, selama pihak lain melakukannya, kita juga harus melakukannya,” ujarnya.

Soros yang sering menjadi sasaran konspirator sayap kanan, telah menjadi salah satu donatur terbesar Partai Demokrat AS dengan menyumbangkan sekitar USD140 juta untuk organisasi advokasi dan inisiatif pemungutan suara yang bermuatan politik pada tahun 2021.