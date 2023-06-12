Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengintip Harta Kekayaan Camat Kemuning yang Viral

Hana Wahyuti , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |21:06 WIB
Mengintip Harta Kekayaan Camat Kemuning yang Viral
Harta Camat Kemuning (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Camat Kemuning. Gaya hidup mewah M Irman Camat Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), dan sang istri Indah Mujyaer di media sosial menjadi sorotan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (12/6/2023), Iman dan istri memiliki rumah mewah milik Camat Kemuning yang berada di Jalan Kapas 5, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang.

Tidak hanya itu, Iman dan istri kerap mengunggah momen mereka sedang liburan di luar negeri. Sementara itu, istrinya Indah Mujyaer turut disorot karena memiliki ribuan pengikut di media sosial Instagramnya, hingga membuka jasa endorse dan sering mengunggah momen liburan di luar negeri.

Dilansir dari LHKPN dikutip M Irman Camat Kemuning memiliki kekayaan sebesar Rp1.620.791.389.

Diketahui, laporan harta kekayaan tersebut saat masih menjabat sebagai Camat Sematang Borang. Di mana kini M Irman sudah pindah menjadi Camat di Kemuning.

Halaman:
1 2
