Menguak Siapa Pemilik Golden Truly yang Sudah Tutup

JAKARTA - Menguak siapa pemilik Golden Truly yang sudah tutup. Golden Truly merupakan sebuah perusahaan ritel di Indonesia. Mal ini sudah tidak beroperasi alias tutup pada 1 Desember 2020.

Mal ini hanya beroperasi secara online dengan menjual produknya di beberapa e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Kala itu, Golden Truly dikenal pada tahun 1980 hingga akhir 1990-an sebagai peritel lokal paling populer di Indonesia.

Dirangkum Okezone melalui berbagai sumber, Senin (12/6/2023) siapa pemilik Golden Truly yang sudah tutup ini?

Dibuka pada tahun 1990 di Gunung Sahari, Golden Truly sendiri awalnya didirikan oleh pengusaha Sudwikatmono (Dwi) sepupu dari Presiden Soeharto.

Pengusaha yang lebih dikenal sebagai raja sinepleks itu membuka gerai pertama Golden Truly yang dimiliki bersama istrinya pada tahun 1978. Pada saat itu di bawah PT Golden Dragon (kemudian berganti ke PT Golden Truly) di daerah Blok M dengan luas 8.000 meter persegi.