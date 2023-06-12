Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Menguak Siapa Pemilik Golden Truly yang Sudah Tutup

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |22:01 WIB
Menguak Siapa Pemilik Golden Truly yang Sudah Tutup
Siapa Pemilik Mal Golden Truly (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menguak siapa pemilik Golden Truly yang sudah tutup. Golden Truly merupakan sebuah perusahaan ritel di Indonesia. Mal ini sudah tidak beroperasi alias tutup pada 1 Desember 2020.

Mal ini hanya beroperasi secara online dengan menjual produknya di beberapa e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Kala itu, Golden Truly dikenal pada tahun 1980 hingga akhir 1990-an sebagai peritel lokal paling populer di Indonesia.

Dirangkum Okezone melalui berbagai sumber, Senin (12/6/2023) siapa pemilik Golden Truly yang sudah tutup ini?

Dibuka pada tahun 1990 di Gunung Sahari, Golden Truly sendiri awalnya didirikan oleh pengusaha Sudwikatmono (Dwi) sepupu dari Presiden Soeharto.

Pengusaha yang lebih dikenal sebagai raja sinepleks itu membuka gerai pertama Golden Truly yang dimiliki bersama istrinya pada tahun 1978. Pada saat itu di bawah PT Golden Dragon (kemudian berganti ke PT Golden Truly) di daerah Blok M dengan luas 8.000 meter persegi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245/roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190940/ambani-ADwV_large.png
Intip Harta Kekayaan Anant Ambani yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement