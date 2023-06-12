Kekayaan Silvio Berlusconi, Mantan Pemilik AC Milan Tinggalkan Harta Rp102,8 Triliun

JAKARTA - Kekayaan Silvio Berlusconi menarik untuk diketahui. Silvio Berlusconi merupakan mantan pemilik AC Milan yang baru saja meninggal di usia 86 tahun di Rumah Sakit San Raffaele, Milan, Italia pada Senin (12/6/2023).

Berlusconi sendiri dikenal sebagai sosok yang amat berpengaruh di Italia. Sebab dulunya dia juga mantan Perdana Menteri Italia.

Lalu berapa harta kekayaan Silvio Berlusconi? Berikut ini ulasannya seperti dilansir Forbes.

Menurut data terakhir, Silvio Berlusconi mempunyai harta kekayaan USD6,9 miliar atau setara Rp102,8 triliun (kurs Rp14.900 per USD).

Dengan kekayaan sebanyak itu, Silvio Berlusconi masuk daftar orang terkaya di Italia 2023 versi Forbes.

Silvio Berlusconi juga dijuluki sebagai raja media di Italia.