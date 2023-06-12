Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

5 Hotel Termewah di Mekkah, Nomor 1 Pemandangan Kakbah

Hana Wahyuti , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |10:55 WIB
5 Hotel Termewah di Mekkah, Nomor 1 Pemandangan Kakbah
5 Hotel Termewah di Mekkah. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 5 hotel termewah di Mekkah yang menarik untuk diketahui. Apalagi saat ini Ibadah Haji 2023 sedang berlangsung.

Sebagai salah satu kota tersuci di Dunia, Mekkah terus menerima kunjungan ibadah oleh para jamaah haji ataupun wisatawan biasa disetiap tahunnya.

Bagi para umat islam yang menginginkan akses mudah dan cepat di Mekkah atau ke Masjidil Haram, saat ini telah tersedia cukup banyak hotel-hotel mewah di kawasan sekitarnya. Berikut Okezone merangkum dari berbagai sumber 5 Hotel mewah di Mekkah:

1. Swissotel Al Maqam Makkah

Pertama ada Swissotel Al Maqam Makkah. Hotel bintang lima ini bersebelahan dengan Ka’bah suci dan memiliki akses langsung ke Masjidil Haram. Tercatat, hotel ini memiliki lebih dari 1.600 kamar yang menyajikan pemandangan langsung ke Ka’bah.

2. Hilton Makkah Convention Hotel

Hotel bintang lima ini memiliki 700 kamar, termasuk tipe kamar tamu, keluarga, hingga suite eksekutif. Di dalamnya terdapat AC, brankas, layanan kamar, serta satu set televisi.

3. Jabal Omar Hyatt Regency Makkah

Berikutnya ada Jabal Omar Hyatt Regency Makkah. Berada di Jalan Ibrahim Al Khalil, hotel bintang lima ini menawarkan banyak hal menarik bagi para peziarah maupun wisatawan.

Halaman:
1 2
