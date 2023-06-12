Badan Otorita Bangun Pusat UMKM hingga Atraksi Seni di IKN

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sedang merancang lokasi untuk Pusat UMKM dan Atraksi Seni Budaya di kawasan IKN untuk memfasilitasi pelaku usaha lokal dalam menjual produk, sekaligus untuk melestarikan seni budaya nusantara, dimulai dari Kalimantan.

"Pusat UMKM dan Atraksi Budaya itu berlokasi di rest area dekat Titik Nol Nusantara di kawasan IKN, sehingga pengunjung Nusantara akan memiliki kenangan dan mendapat oleh-oleh," ujar Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin dikutip Antara, Senin (11/6/2023).

Di rest area yang sedang dirancang tersebut, lanjut ia, atraksi seni dan budaya yang akan disajikan diawali dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, kemudian secara perlahan akan ada penyajian seni dan budaya lokal dari kabupaten/kota di seluruh Kalimantan.

Bahkan tidak menutup kemungkinan ke depan juga dari seluruh nusantara, yakni secara bergantian akan diundang untuk menyajikan atraksi budaya masing-masing, sehingga selain mampu melestarikan seni dan budaya nusantara, ekonomi lokal juga akan berkembang.

BACA JUGA: Menpan RB Klaim Banyak PNS Muda Minta Dipindahkan ke IKN

Jenis atraksi seni dan budaya yang disajikan tentu perwujudan dan nusantara, karena IKN bukan hanya milik warga Kalimantan Timur, bukan hanya milik warga Kalimantan, tapi seluruh Indonesia, bahkan dunia internasional juga berkunjung.