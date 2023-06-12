Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Badan Otorita Bangun Pusat UMKM hingga Atraksi Seni di IKN

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |16:13 WIB
Badan Otorita Bangun Pusat UMKM hingga Atraksi Seni di IKN
IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sedang merancang lokasi untuk Pusat UMKM dan Atraksi Seni Budaya di kawasan IKN untuk memfasilitasi pelaku usaha lokal dalam menjual produk, sekaligus untuk melestarikan seni budaya nusantara, dimulai dari Kalimantan.

"Pusat UMKM dan Atraksi Budaya itu berlokasi di rest area dekat Titik Nol Nusantara di kawasan IKN, sehingga pengunjung Nusantara akan memiliki kenangan dan mendapat oleh-oleh," ujar Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin dikutip Antara, Senin (11/6/2023).

Di rest area yang sedang dirancang tersebut, lanjut ia, atraksi seni dan budaya yang akan disajikan diawali dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, kemudian secara perlahan akan ada penyajian seni dan budaya lokal dari kabupaten/kota di seluruh Kalimantan.

Bahkan tidak menutup kemungkinan ke depan juga dari seluruh nusantara, yakni secara bergantian akan diundang untuk menyajikan atraksi budaya masing-masing, sehingga selain mampu melestarikan seni dan budaya nusantara, ekonomi lokal juga akan berkembang.

Jenis atraksi seni dan budaya yang disajikan tentu perwujudan dan nusantara, karena IKN bukan hanya milik warga Kalimantan Timur, bukan hanya milik warga Kalimantan, tapi seluruh Indonesia, bahkan dunia internasional juga berkunjung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement