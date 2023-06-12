11 Ribu PNS Pindah ke IKN 2024, Menpan RB Lapor ke Presiden Jokowi

JAKARTA – 11 ribu PNS bakal pindah ke IKN Nusantara pada 2024. Menpan RB Abdullah Azwar Anas pun melaporkan kesiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) kepada Presiden Jokowi.

"Terkait SDM IKN simulasi sudah selesai dan kemarin kami ke lokasi IKN melihat persiapan rencana pemindahan ASN ke IKN," kata Azwar Anas dilansir dari Antara, Senin (12/6/2023).

Menpan RB menyatakan pihaknya telah membuat simulasi secara rinci mengenai ASN mana saja yang pindah setelah tempat yang disediakan sudah siap.

"Bahkan di dalam kementerian/lembaga itu eselon berapa dan siapa kita sudah nyatakan ini komprehensif dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) sudah melakukan simulasi," kata Azwar Anas.

Menpan RB menegaskan bahwa pihaknya telah membuat skenario dengan seluruh kementerian/lembaga nonkementerian pemerintah (K/L) berkenaan dengan pemindahan ASN ke IKN Nusantara tersebut.

Azwar Anas menyebut Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan sebagai beberapa K/L yang diproyeksikan untuk berangkat lebih awal dalam pemindahan ke IKN Nusantara.

"Tapi ini tidak harus semua (seisi kementerian) pindah. Ada yang pindah, ada yang tidak, bertahap," ujarnya.