Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Kokoh Menanti Keputusan Fed

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |07:31 WIB
Wall Street Kokoh Menanti Keputusan Fed
Bursa saham Wall Street ditutup menguat (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Bursa saham AS menguat dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq terangkat ke level penutupan tertinggi sejak April 2022, menjelang data inflasi utama dan pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve minggu ini.

Dilansir dari Antara, Selasa (13/6/2023), indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 189,55 poin atau 0,56%, menjadi menetap di 34.066,33 poin. Indeks S&P 500 meningkat 40,07 poin atau 0,93%, menjadi berakhir di 4.338,93 poin. Indeks Komposit Nasdaq terkerek 202,78 poin atau 1,53%, menjadi ditutup pada 13.461,92 poin.

Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor teknologi dan konsumer non-primer memimpin keuntungan masing-masing naik 2,07% dan 1,74%. Sementara itu, sektor energi dan utilitas memimpin kerugian dengan masing-masing turun 0,97% dan 0,17%.

Saham-saham AS mempertahankan momentum bullish pada Senin (12/6/2023), dengan S&P 500 dan Nasdaq melonjak ke level penutupan tertinggi sejak April 2022. Teknologi besar terus memimpin kenaikan ekuitas karena saham Tesla naik untuk sesi ke-12 berturut-turut dan Apple menyentuh level tertinggi sepanjang masa. Oracle naik sekitar 6,0% dan mencapai rekor tertinggi sebelum melaporkan hasil yang lebih baik dari perkiraan pada kuartal keempat.

Pasar saham memperpanjang reli baru-baru ini karena investor menunggu data inflasi dan keputusan suku bunga Federal Reserve minggu ini. Indeks harga konsumen (IHK) untuk Mei akan dipublikasikan pada Selasa waktu setempat, dengan investor berharap untuk melihat angka IHK tahunan turun lebih lanjut. Selasa juga akan menandai hari pertama pertemuan kebijakan dua hari The Fed.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement