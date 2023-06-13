Wall Street Kokoh Menanti Keputusan Fed

JAKARTA - Wall Street menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Bursa saham AS menguat dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq terangkat ke level penutupan tertinggi sejak April 2022, menjelang data inflasi utama dan pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve minggu ini.

Dilansir dari Antara, Selasa (13/6/2023), indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 189,55 poin atau 0,56%, menjadi menetap di 34.066,33 poin. Indeks S&P 500 meningkat 40,07 poin atau 0,93%, menjadi berakhir di 4.338,93 poin. Indeks Komposit Nasdaq terkerek 202,78 poin atau 1,53%, menjadi ditutup pada 13.461,92 poin.

Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor teknologi dan konsumer non-primer memimpin keuntungan masing-masing naik 2,07% dan 1,74%. Sementara itu, sektor energi dan utilitas memimpin kerugian dengan masing-masing turun 0,97% dan 0,17%.

Saham-saham AS mempertahankan momentum bullish pada Senin (12/6/2023), dengan S&P 500 dan Nasdaq melonjak ke level penutupan tertinggi sejak April 2022. Teknologi besar terus memimpin kenaikan ekuitas karena saham Tesla naik untuk sesi ke-12 berturut-turut dan Apple menyentuh level tertinggi sepanjang masa. Oracle naik sekitar 6,0% dan mencapai rekor tertinggi sebelum melaporkan hasil yang lebih baik dari perkiraan pada kuartal keempat.

Pasar saham memperpanjang reli baru-baru ini karena investor menunggu data inflasi dan keputusan suku bunga Federal Reserve minggu ini. Indeks harga konsumen (IHK) untuk Mei akan dipublikasikan pada Selasa waktu setempat, dengan investor berharap untuk melihat angka IHK tahunan turun lebih lanjut. Selasa juga akan menandai hari pertama pertemuan kebijakan dua hari The Fed.