IHSG Hari Ini Berpotensi Melemah Usai Tembus Level 6.700

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi melemah pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.636 - 6.789.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, potensi pergerakan IHSG masih diiringi oleh momentum musim bagi dividen dari emiten yang berada dalam pasar modal Indonesia.

“Di sisi lain minimnya sentimen global, regional dan domestik masih membuat IHSG bergerak dalam fase konsolidasi wajar,” ujar William dalam risetnya, Selasa (13/6/2023).

Menurut William, momentum koreksi wajar masih dapat terus dimanfaatkan oleh Investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka menengah - panjang.

Sebelumnya, IHSG berakhir di zona hijau pada sesi penutupan perdagangan, Senin (12/6/2023) di awal pekan. Indeks ditutup naik 28,34 poin atau 0,42% ke level 6.722,37.