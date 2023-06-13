Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berpotensi Melemah Usai Tembus Level 6.700

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |07:39 WIB
IHSG Hari Ini Berpotensi Melemah Usai Tembus Level 6.700
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi melemah pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.636 - 6.789.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, potensi pergerakan IHSG masih diiringi oleh momentum musim bagi dividen dari emiten yang berada dalam pasar modal Indonesia.

“Di sisi lain minimnya sentimen global, regional dan domestik masih membuat IHSG bergerak dalam fase konsolidasi wajar,” ujar William dalam risetnya, Selasa (13/6/2023).

Menurut William, momentum koreksi wajar masih dapat terus dimanfaatkan oleh Investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka menengah - panjang.

Sebelumnya, IHSG berakhir di zona hijau pada sesi penutupan perdagangan, Senin (12/6/2023) di awal pekan. Indeks ditutup naik 28,34 poin atau 0,42% ke level 6.722,37.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192360/ihsg_dibuka_menguat-Y2Vi_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.545
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191765/saham-oeU3_large.jpg
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191762/saham-s6NS_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, ATAP Meroket 94,6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement