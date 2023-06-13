IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat Terbatas, Cek Saham Pilihan Berikut

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat terbatas. IHSG hari ini diperkirakan cenderung terbatas untuk menguji 6.729-6.747 dan setelahnya IHSG diperkirakan akan terkoreksi ke rentang area 6.643-6.708.
"Waspadai, apabila break support 6.578 atau bahkan di 6.542, maka IHSG rawan menuju ke 6.509-6.530," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (13/6/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.578, 6.562 dan resistance 6.772, 6.820.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
AISA - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 142-144
Target Price: 149, 153
Stoploss: below 141