Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat Terbatas, Cek Saham Pilihan Berikut

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |07:59 WIB
IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat Terbatas, Cek Saham Pilihan Berikut
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat terbatas. IHSG hari ini diperkirakan cenderung terbatas untuk menguji 6.729-6.747 dan setelahnya IHSG diperkirakan akan terkoreksi ke rentang area 6.643-6.708.

"Waspadai, apabila break support 6.578 atau bahkan di 6.542, maka IHSG rawan menuju ke 6.509-6.530," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (13/6/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.578, 6.562 dan resistance 6.772, 6.820.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AISA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 142-144

Target Price: 149, 153

Stoploss: below 141

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192360/ihsg_dibuka_menguat-Y2Vi_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.545
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191765/saham-oeU3_large.jpg
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191762/saham-s6NS_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, ATAP Meroket 94,6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement