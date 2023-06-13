Cek Rekomendasi Saham Hari Ini saat IHSG Berpotensi Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat pada perdagangan Selasa (13/6/2023). IHSG hari ini diperkirakan akan melanjutkan penguatan menuju resisten berikutnya di level 6.767.

“Karena ditutup di atas 6.719 yang sebelumnya merupakan resisten terdekat menurut analisis Fibonacci retracement,” kata analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova.

Adapun, level support IHSG berada di 6.600, 6.542 dan 6.509. Sementara level resistennya di 6.719, 6.767 dan 6.815.

Sejumlah saham direkomendasikan untuk dicermati investor hari ini yaitu, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) yang menghadapi resisten Fibonacci 3.200 dan dapat memulai terbentuknya pullback apabila penutupan harian di bawah garis SMA-20.

Ivan menyarankan hold atau accumulative buy pada rentang harga Rp2.900-Rp3.000, dengan target harga terdekat di Rp3.200.

Selanjutnya, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di rentang harga Rp6.100-Rp6.200, dengan target harga terdekat di Rp6.700.