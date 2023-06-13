Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham Turun Tajam, BEBS dan TAYS Masuk Radar UMA

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |08:46 WIB
Saham Turun Tajam, BEBS dan TAYS Masuk Radar UMA
Saham BEBS dan TAYS masuk radar UMA (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memantau pergerakan saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) dan PT Jaya Swarasa Agung Tbk (TAYS). Saham BEBS dan TAYS masuk dalam radar pantauan akibat adanya penurunan harga saham yang di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui, untuk BEBS, emiten yang bergerak di bidang perdagangan grosir bahan bangunan dan perlengkapan bahan bangunan ini menunjukkan gerak saham yang menurun secara signifikan, turun 40,71% pada 5 hari terakhir perdagangan. Adapun, saham BEBS ditutup turun pada perdagangan Senin (12/6/2023) dengan melemah 14,65% di level 134.

Sedangkan saham TAYS, emiten yang bergerak dalam industri FMCG (fast-moving consumer goods), khususnya di segmen makanan ringan ini juga turun 19,51% dalam sepekan. Saham TAYS juga ditutup melemah 5,71% di level 66 pada perdagangan kemarin.

"Dengan ini kami menginformasikan adanya penurunan harga saham BEBS dan TAYS yang di luar kebiasaan yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Lidia M. Panjaitan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Selasa (13/6/2023).

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai BEBS adalah informasi tanggal 7 Juni 2023 yang dipublikasikan melalui website BEI terkait laporan bulanan registrasi pemegang efek.

Sebagai informasi, sebelumnya bursa telah mengumumkan Penghentian sementara perdagangan terhadap Saham BEBS di Pasar Reguler dan Tunai pada periode 18 Januari - 9 Mei 2023 dalam rangka suspensi.

Halaman:
1 2
