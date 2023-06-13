Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade: Simak 3 Keuntungan Investasi di Pasar Modal Syariah

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |09:31 WIB
Tips MotionTrade: Simak 3 Keuntungan Investasi di Pasar Modal Syariah
Keuntungan pasar modal syariah (Foto: MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA MNC Sekuritas menyediakan layanan pasar modal syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Di Indonesia, Anda memiliki pilihan untuk berinvestasi di pasar modal konvensional atau di pasar modal syariah. Berbeda dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah menggunakan prinsip dasar, regulasi, dan pelaksanaan secara syariah.

Bagi pemeluk agama Islam, investasi di pasar modal syariah dapat mendatangkan keuntungan di dunia dan juga akhirat. Meskipun demikian, investasi pasar modal syariah juga bisa menjadi pilihan bagi siapa pun di luar masyarakat Muslim. Berikut ini merupakan 3 (tiga) keuntungan berinvestasi di pasar modal syariah yang telah MotionTrade rangkum:

1. Memiliki Nilai Sosial

Pada pasar modal syariah, investor dapat berinvestasi sekaligus memberikan dampak sosial, misalnya dengan memberikan wakaf, zakaf, dan infak kepada yang membutuhkan. Selain memperoleh keuntungan, investasi syariah juga menambah nilai ibadah bagi investornya.

2. Lebih Aman

Pasar modal syariah menjunjung transparansi dalam mengungkapkan informasi keuangan dan operasional perusahaan. Bisnis yang diperbolehkan dalam pasar saham syariah juga berada pada industri halal, yang dinilai lebih stabil dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Hal tersebut tentunya minim risiko dan memberikan rasa aman kepada investor.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191236/mnc_asset_management-ptD2_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management Bareng Phillip Sekuritas Indonesia, 2026 Makin Dekat: Reksa Dana Apa yang Memikat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/278/3190808/mnc_sekuritas-2a8F_large.jpg
3 Galeri Investasi Syariah Binaan MNC Sekuritas Raih Penghargaan dalam IDX Islamic DTI Extended 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/278/3190618/mnc_sekuritas-4gLt_large.jpg
Personal Finance 101: Kelola Uang dengan Lebih Cerdas Sore Ini di IG Live MNC Sekuritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190466/saham_gorengan-cnrR_large.jpg
Ciri Saham Gorengan yang Perlu Diwaspadai Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189221/motiontrade-3wni_large.jpg
MNC Sekuritas Tingkatkan Keamanan MotionTrade Lewat Verifikasi OTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186356/mnc_sekuritas-VTcB_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement