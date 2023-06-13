Tips MotionTrade: Simak 3 Keuntungan Investasi di Pasar Modal Syariah

JAKARTA – MNC Sekuritas menyediakan layanan pasar modal syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Di Indonesia, Anda memiliki pilihan untuk berinvestasi di pasar modal konvensional atau di pasar modal syariah. Berbeda dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah menggunakan prinsip dasar, regulasi, dan pelaksanaan secara syariah.

Bagi pemeluk agama Islam, investasi di pasar modal syariah dapat mendatangkan keuntungan di dunia dan juga akhirat. Meskipun demikian, investasi pasar modal syariah juga bisa menjadi pilihan bagi siapa pun di luar masyarakat Muslim. Berikut ini merupakan 3 (tiga) keuntungan berinvestasi di pasar modal syariah yang telah MotionTrade rangkum:

1. Memiliki Nilai Sosial

Pada pasar modal syariah, investor dapat berinvestasi sekaligus memberikan dampak sosial, misalnya dengan memberikan wakaf, zakaf, dan infak kepada yang membutuhkan. Selain memperoleh keuntungan, investasi syariah juga menambah nilai ibadah bagi investornya.

2. Lebih Aman

Pasar modal syariah menjunjung transparansi dalam mengungkapkan informasi keuangan dan operasional perusahaan. Bisnis yang diperbolehkan dalam pasar saham syariah juga berada pada industri halal, yang dinilai lebih stabil dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Hal tersebut tentunya minim risiko dan memberikan rasa aman kepada investor.