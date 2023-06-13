Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Strategi KB Bukopin Capai Pertumbuhan Kredit hingga 6%

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |09:40 WIB
Strategi KB Bukopin Capai Pertumbuhan Kredit hingga 6%
KB Bukopin optimis pertumbuhan ekonomi capai 6% (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) optimistis mencapai target pertumbuhan kredit 5% hingga 6% hingga akhir tahun 2023. Hal ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif serta inflasi yang terkendali.

Wakil Direktur Utama KB Bukopin Robby Mondong optimistis laju pertumbuhan kredit ke depan akan semakin baik.

“KB Bukopin yakin akan mencapai target pertumbuhan kredit, di angka 5 hingga 6%. Untuk itu kami berkomitmen mengelola likuiditas, menyalurkan kredit secara prudent, dan memperluas ekspansi usaha sehingga dapat mencapai target tersebut,” kata dia, Selasa (13/6/2023).

Dalam mendorong ekspansi bisnis, saat ini Bank KB Bukopin fokus menggarap bisnis korporasi, sejalan dengan pengembangan bisnis infrastruktur, ritel dan SME. Salah satu bisnis korporasi yang tengah digarap yaitu Korean Link Bussiness.

Dengan dukungan besar dari KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham mayoritas KB Bukopin, membuka peluang bagi perseroan untuk menggarap nasabah perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia yang memiliki kaitan bisnis dengan KB Kookmin Bank di Korea Selatan. Saat ini ada lebih dari 2.000 perusahaan asal Korea Selatan di Indonesia sehingga peluang dan potensi untuk menjadi nasabah Korean Link Business masih terbuka luas.

Selain itu, dari segi koorporasi KB Bukopin cukup aktif dalam penyaluran kredit sindikasi, di mana perseroan mendapat ranking nomor 5 sebagai bank penyalur sindikasi terbesar di Indonesia hingga kuartal I tahun 2023, baik pada segmentasi State Owned Enterprise (SOE), perusahaan swasta atau Korean Link Bussiness.

Halaman:
1 2
