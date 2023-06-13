Catat Jadwal Pembagian Dividen Delta Dunia (DOID)

JAKARTA – Catat jadwal pembagian dividen PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) tahun buku 2022 sebesar USD2 juta. Adapun, pembagian dividen telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 8 Juni 2023 lalu.

“Dividen tunai final akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan (recording date) pada tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB,” tulis manajemen DOID dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Selasa (13/6/2023).

Sebelumnya, perseroan telah membagikan dividen interim sebesar USD5,15 juta pada 30 Desember 2022. Sehingga, total nilai dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham DOID sebesar USD7,15 juta.