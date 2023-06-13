Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Merdeka Copper (MDKA) Raup Pendapatan Rp3,21 Trliun di Kuartal I-2023

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |15:41 WIB
Merdeka Copper (MDKA) Raup Pendapatan Rp3,21 Trliun di Kuartal I-2023
Saham MDKA (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) meraup pendapatan USD214,21 juta atau Rp3,21 triliun di kuartal I 2023. Angka itu tumbuh 74,03% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar USD123,08 juta.

Presiden Direktur MDKA, Albert Saputro mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan perseroan di antaranya berasal dari kontribusi salah satu anak perusahaan MDKA yang baru melaksanakan penawaran umum saham perdana yaitu, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), dan melalui penjualan Nickel Pig Iron (NPI).

Kontribusi MBMA dari penjualan NPI di periode kuartal I 2023 tercatat sebesar USD143 juta, diimbangi dengan penjualan PT Bumi Suksesindo (BSI) dan Wetar yang lebih rendah yakni sebesar 49% dan 31%.

“Rekam jejak yang solid dan fundamental bisnis yang ditopang kinerja positif dari anak usaha, telah menjadikan MDKA sebagai perusahaan pertambangan dengan valuasi yang terus tumbuh positif,” kata Albert dalam paparan publik secara daring, Selasa (13/6/2023).

Sementara itu, MDKA mencatatkan EBITDA sebesar USD44 juta, lebih rendah dari tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh klaim asuransi sebesar USD42 juta pada periode kuartal I 2022, penjualan BSI dan Wetar yang lebih rendah, serta kenaikan beban pokok pendapatan sebagai dampak dari biaya produksi NPI akibat harga bijih nikel, biaya peleburan dan biaya penggunaan daya yang lebih tinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement