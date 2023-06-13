Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Menaksir Harga Divestasi Saham Vale Indonesia 11%

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |20:30 WIB
Menaksir Harga Divestasi Saham Vale Indonesia 11%
Menaksir Harga Saham Vale Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa PT Vale Indonesia Tbk belum menyampaikan harga divestasi saham. Padahal perusahaan berkode emiten INCO sudah bisa melakukan penawaran kepada pemerintah sejak Maret 2023.

"Sesuai dengan UU 3 2020, di mana persyaratan minimum 51%, menjadi persyaratan untuk perpanjangan, Vale sudah menyatakan proses divestasi dapat dimulai, ini pada tanggal 31 Januari 2023. Untuk itu, maka disarankan kepada Vale untuk bisa menawarkan kepada pemerintah sejak Maret 2023," jelas Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Sebelumnya, Arifin juga mengungkapkan bahwa Vale telah membuka peluang untuk mendivestasikan sahamnya kepada Indonesia, bahkan lebih dari 11 persen. Namun syaratnya, Vale menginginkan pengendalian operasional dan konsolidasi finansial.

"Hasil rapat 4 Mei 2023 terkait divestasi, Vale membuka peluang divestasi saham lebih besar dari 11 persen, dengan hak pengendalian operasional, dan financial consolidation," terangnya.

Tak hanya Vale, Arifin menyebut, Holding BUMN pertambangan MIND ID juga menginginkan pengendalian operasional.

Halaman:
1 2
