Harga Emas Berjangka Merosot Terdorong Dolar

JAKARTA - Harga emas berjangka merosot pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Harga emas memperpanjang kerugian untuk hari kedua berturut-turut karena dolar AS menguat di tengah kehati-hatian menjelang data inflasi konsumen AS dan pertemuan Federal Reserve.

Dilansir dari Antara, Selasa (13/6/2023), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD7,50 atau 0,38% menjadi ditutup pada USD1.969,70 per ounce.

Dolar AS menguat pada perdagangan Senin (12/6/2023), dengan indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,09% menjadi 103,6455 pada pukul 15.00 waktu setempat (19.00 GMT).

Emas bertahan pada kisaran perdagangan ketat yang terlihat selama tiga minggu terakhir karena pasar berubah hati-hati menjelang data inflasi konsumen AS dan pertemuan Federal Reserve.

Logam kuning melihat beberapa dukungan minggu lalu karena beberapa data tenaga kerja yang lemah mendorong ekspektasi bahwa Fed akan melewatkan kenaikan suku bunga pada akhir pertemuan dua hari pada Rabu (14/6/2023).