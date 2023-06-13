Harga Minyak Dunia Turun Lagi, WTI Dibanderol USD67/Barel

JAKARTA - Harga minyak dunia turun lagi pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Harga minyak mentah setelah Goldman Sachs memangkas proyeksi harga minyak di tengah meningkatnya pasokan global dan kekhawatiran tentang pertumbuhan permintaan menjelang data inflasi utama dan pertemuan Federal Reserve.

Dilansir dari Antara, Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli tergelincir USD3,05 atau 4,35% menjadi USD67,12 per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus jatuh USD2,95 atau 3,94% menjadi USD71,84 per barel di London ICE Futures Exchange.

Goldman Sachs telah memangkas perkiraannya untuk minyak mentah berjangka Brent menjadi 86 dolar AS per barel pada Desember 2023, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 95 dolar AS per barel, menurut laporan bank investasi yang dikeluarkan pada Minggu (11/6/2023).

Sementara itu, minyak mentah berjangka WTI diperkirakan berharga 81 dolar AS per barel pada akhir tahun 2023 daripada perkiraan sebelumnya sebesar 89 dolar AS per barel.

"Minyak WTI turun karena pedagang fokus pada perkiraan yang direvisi dari Goldman Sachs," kata Vladimir Zernov, analis pemasok informasi pasar FX Empire.