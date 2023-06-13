Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Laba AP I Naik 120% Jadi Rp147 Miliar di Triwulan I-2023

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |08:15 WIB
Laba AP I Naik 120% Jadi Rp147 Miliar di Triwulan I-2023
Laba AP I naik 120% (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Laba PT Angkasa Pura I mengalami kenaikan 120% menjadi Rp147 miliar pada triwulan pertama 2023.

Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan pencapaian ini didukung oleh kontribusi tingginya trafik penumpang sebesar 15,3 juta penumpang.

"Atau telah mencapai recovery rate sebesar 81% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019 sebesar 18,9 juta penumpang," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/6/2023).

Faik mengatakan bahwa transformasi perusahaan Rebound to Win memiliki peran penting dalam mengakselerasi recovery perusahaan.

Hal ini terlihat dari kenaikan EBITDA di kuartal I 2023 hampir 11x lipat dari periode yang sama di tahun sebelumnya atau mencapai Rp965 miliar.

Pendapatan usaha juga meningkat 107% mencapai Rp1,95 triliun di Maret 2023, yang terdiri dari pendapatan aero sebesar Rp1,17 triliun dan pendapatan non-aero Rp781 miliar.

Fain mengatakan bahwa knisiatif-inisiatif transformasi melalui empat pilar telah berjalan dengan baik. Di mana untuk pilar business turnaround, yang bertujuan meningkatkan trafik penumpang dan fasilitas yang ada di bandara, beberapa inisiatif yang dilakukan Angkasa Pura I antara lain berupa fleksibilitas slot time, joint marketing, insentif pemberian diskon landing fee kepada maskapai, hingga penguatan kerja sama dengan Emirates untuk peningkatan kapasitas wisatawan yang datang ke Indonesia dengan mendatangkan pesawat komersial terbesar dunia, Airbus A380, melalui rute Dubai-Bali-Dubai.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
