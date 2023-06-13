Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Lagi Kelebihan Listrik, Menko Luhut Minta Dirut PLN Traktir Bakso

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |08:26 WIB
Tak Lagi Kelebihan Listrik, Menko Luhut Minta Dirut PLN Traktir Bakso
Luhut tagih traktiran makan bakso (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menagih traktiran bakso kepada Direktur Utama PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Sebab menurutnya, tahun depan PLN tidak akan lagi mengalami oversupply lantaran masuknya sejumlah investasi di Indonesia.

Dijelaskannya, ada investor baru yang akan membuat industri aluminium di Jawa Timur yang membutuhkan 4 GW sehingga bisa menyerap oversupply listrik PLN yang mencapai sekitar 5 GW.

"Itu hampir terserap semua. Jadi mungkin nanti Pak Darmawan (Dirut PLN) belikan saya bakso karena investasi tahun depan membuat tidak ada kelebihan listrik," jelasnya, Senin (12/6/2023) Malam.

Luhut menambahkan, pemerintah terus mengakselerasi elektrifikasi kendaraan melalui program bantuan pembelian motor listrik baru, konversi motor listrik, hingga insentif fiskal bagi kendaraan listrik roda empat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
