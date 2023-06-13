Tak Lagi Kelebihan Listrik, Menko Luhut Minta Dirut PLN Traktir Bakso

JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menagih traktiran bakso kepada Direktur Utama PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Sebab menurutnya, tahun depan PLN tidak akan lagi mengalami oversupply lantaran masuknya sejumlah investasi di Indonesia.

Dijelaskannya, ada investor baru yang akan membuat industri aluminium di Jawa Timur yang membutuhkan 4 GW sehingga bisa menyerap oversupply listrik PLN yang mencapai sekitar 5 GW.

"Itu hampir terserap semua. Jadi mungkin nanti Pak Darmawan (Dirut PLN) belikan saya bakso karena investasi tahun depan membuat tidak ada kelebihan listrik," jelasnya, Senin (12/6/2023) Malam.

Luhut menambahkan, pemerintah terus mengakselerasi elektrifikasi kendaraan melalui program bantuan pembelian motor listrik baru, konversi motor listrik, hingga insentif fiskal bagi kendaraan listrik roda empat.