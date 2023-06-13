Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aturan Dicabut, Naik Kapal Ferry Tak Perlu Pakai Masker

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |08:34 WIB
Aturan Dicabut, Naik Kapal Ferry Tak Perlu Pakai Masker
Naik kapal boleh tak pakai masker (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengumumkan penumpang diperbolehkan tidak memakai masker baik di pelabuhan maupun di dalam kapal milik ASDP

Aturan tersebut mengikuti SE Kementerian Perhubungan (Kemenhub) No 14 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Darat pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

“Dengan terbitnya aturan ini, bisa kita artikan bahwa situasi dan kondisi pasca pandemi Covid-19 sudah makin membaik. Ada keyakinan bahwa pandemi telah berakhir, sehingga kewajiban penggunaan masker di ruang publik termasuk pelabuhan dan juga kapal telah dicabut," ujarnya Corporate Secretary ASDP Shelvy dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6/2024).

Namun demikian, ASDP tetap mengimbau kepada seluruh pengguna jasa penyeberangan agar tetap selalu waspada dan menjaga protokol kesehatan saat melakukan perjalanan, terutama jika dalam keadaan sakit.

"Intinya, kami harapkan masyarakat tetap memastikan dirinya sehat, dan telah melakukan vaksinasi lengkap sampai dengan booster kedua atau dosis keempat. Hal ini penting bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19," ujar Shelvy.

Halaman:
1 2
