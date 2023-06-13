Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

China Investasi Baterai Kendaraan Listrik, Luhut: Kita Belajar dari Mana Saja

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |08:55 WIB
China Investasi Baterai Kendaraan Listrik, Luhut: Kita Belajar dari Mana Saja
Investor China investasi baterai kendaraan listrik (Foto: Okezone)
JAKARTA – Investor China berkomitmen menanamkan modalnya pada pengembangan pabrik kendaraan listrik berbasis baterai (EV Battery). Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menilai kerja sama itu merupakan langkah tepat dan baik.

Menurutnya, investasi China di Tanah Air mendorong pemerintah melalui BUMN melakukan lompatan besar untuk mengimplementasikan pengembangan EV Battery.

"Kolaborasi dengan Tiongkok (China) itu langkah yang baik untuk mempercepat implementasi kendaraan listrik, melalui kerja sama ini Indonesia dapat melakukan lompatan untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik lebih baik," ujar Luhut dikutip Selasa (13/6/2023).

Salah satu investor China yang resmi masuk dalam pengerjaan mega proyek di sektor energi di dalam negeri adalah Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL).

Produsen baterai ion litium ini melalui anak usahanya, Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) bekerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) untuk menggarap proyek Dragon.

Proyek Dragon merupakan pengembangan end to end dari proyek EV battery di Indonesia. Kedua entitas tengah menyusun joint feasibility study (JFS). Kajian itu terkait hilirisasi EV battery berupa RKEF, HPAL, battery material, battery cell, dan daur ulang (recycling).

"Jadi kita belajar dari mana saja, sepanjang itu untuk kepentingan nasional kita nggak usah ragu-ragu," ucapnya.

Halaman:
1 2
