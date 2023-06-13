Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR per 13 Juni 2023

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |09:02 WIB
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR per 13 Juni 2023
Daftar terbaru harga BBM (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Perbandingan harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR hari ini 13 Juni 2023. Harga bensin ini sudah berlaku sejak 1 Mei 2023.

Dilansir dari situs resmi Pertamina, harga BBM RON 92 atau Pertamax saat ini dijual Rp12.400 per liter dari sebelumnya Rp13.300 per liter atau turun RP800 per liter.

Begitu pula dengan harga BBM Pertamax Turbo yang berubah dari harga sebelumnya Rp15.000 per liter menjadi Rp13.600 per liter.

Kemudian harga BBM jenis solar non subsidi seperti Dexlite yang mengalami perubahan dari sebelumnya Rp13.700 per liter menjadi Rp12.650 per liter. Sementara itu, untuk jenis BBM Pertamina Dex dari yang sebelumnya Rp14.600 per liter menjadi Rp13.250 per liter.

Tak hanya Pertamina, Shell juga menyesuaikan harga BBM nya, tercatat Shell Super yang sebelumnya Rp13.990 menjadi Rp12.630 atau turun Rp1.360 per liter. Lalu Shell V-Power yang sebelumnya Rp14.850 menjadi Rp13.400 atau turun Rp1.450 per liter.

Selanjutnya, Shell V-Power Diesel (CN 51) dari Shell dibanderol Rp14.640 per liter menjadi Rp13.290 atau turun Rp1.350 per liter. Kemudian Shell V-Power Nitro+ yang semula Rp15.120 kini menjadi Rp13.670 atau turun Rp1.450 per liter.

Sementara itu untuk bensin BP AKR, harga BP 90 yang semula Rp13.900 kini menjadi Rp12.550 atau turun Rp1.350. Harga BP 92 yang semula Rp13.990 menjadi Rp12.630 atau turun Rp1.350.

1 2
