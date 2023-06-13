Ternyata Segini Biaya Sekolah di The Juilliard School, Kampus Musik Top Impian Putri Ariani

JAKARTA - Ternyata segini biaya sekolah di The Juilliard School, kampus musik top impian Putri Ariani. Peraih Golden Buzzer AGT 2023 pernah bersekolah jurusan seni yang merupakan salah satu kampus seni terbaik dunia.

Dari namanya saja, sekolah ini menarik perhatian netizen. Salah satunya mengenai biaya yang cukup tinggi bagi siswa-siswanya.

Lantas, berapa biaya sekolah di The Juilliard School, kampus musik top impian Putri Ariani ini punya sejarah tersendjri yaknj didirikan oleh Frank Damrosch pada 1905 , lalu berganti kepemimpinan baru yakni Augustus Julliard.

Kampus yang berlokasi di Lincoln Center, New York, Amerika Serikat ini memiliki misi untuk memberikan pendidikan artistik berkaliber tinggi bagi para musisi, penari, aktor berbakat, komposer, koreografer, dan penulis drama dari seluruh dunia sehingga mereka dapat menggali dan mengembangkan potensinya sebagai seniman, pemimpin, dan warga dunia.