HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Total Hadiah yang Akan Diterima Putri Ariani jika Berhasil Menang Juara 1 America's Got Talent

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |09:38 WIB
Putri Arini (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Segini total hadiah yang akan diterima Putri Ariani jika berhasil menang juara 1 America’s Got Talent.

Penyanyi disabilitas berusia 17 tahun ini mengharumkan nama Indonesia dalam ajang kompetisi menyanyi skala internasional.

Penampilan Putri Ariani di panggung AGT 2023 saat menyanyikan lagu “Loneliness” membuat para juri terkesima. Bahkan, Simon Cowell nagih dan ingin mendengar suara Putri Ariani sekali lagi sebelum memberikan Golden Buzzer.

Dengan meraih Golden Buzzer, Putri Ariani berhak untuk tampil di babak semifinal AGT 2023. Menariknya, segini total hadiah yang akan diterima Putri Ariani jika berhasil menang juara 1 America’s Got Talent.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
