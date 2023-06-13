Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Bayaran Karim Benzema per Menit saat Pindah ke Al-Ittihad yang Lebih Besar dari UMR Jakarta

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:46 WIB
Segini Bayaran Karim Benzema per Menit saat Pindah ke Al-Ittihad yang Lebih Besar dari UMR Jakarta
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Segini bayaran Karim Benzema per menit saat pindah ke Al-Ittihad yang lebih besar dari UMR Jakarta menarik dikulik. Pemain asal Prancis telah menghabiskan sebagian besar karirnya di Real Madrid.

Di mana Benzema telah membangun kejayaan di klub tersebut selama 14 tahun. Pada musim 2022/2023 Benzema tidak memperbaharui kontrak dan memilih hengkang dari klub yang telah membesarkan namanya.

Setelah hengkang dari Los Blancos, Benzema mengumumkan kepindahannya ke sebuah klub Liga Arab yakni Al-Ittihad. Kabar kepindahan Benzema tentu saja mengejutkan penggemar, tetapi yang lebih mengejutkan lagi perihal gaji Benzema di Al-Ittihad.

Klub Liga Arab tersebut berani membayar sangat mahal untuk mendatangkan anak kesayangan Real Madrid itu. Kabarnya bayaran Karim Benzema per menit saat pindah ke Al-Ittihad yang lebih besar dari UMR Jakarta.

Halaman:
1 2 3
