Ternyata Ini Nama Asli Peraih Golden Buzzer America's Got Talent Putri Ariani dan Nomor Urut Absennya di Sekolah

JAKARTA- Ternyata ini nama asli peraih golden buzzer America’s Got Talent Putri Ariani dan nomor urut absennya di sekolah. Hal ini sosoknya menjadi perbincangan usai tampil dalam ajang pencari bakat bergengsi America’s Got Talent 2023.

Dalam ajang tersebut Puteri Ariani membawakan lagu ciptaannya sendiri berjudul “Loneliness”. Lagu tersebut mampu memikat juri dan pembawa acara hingga memberikan golden buzzer. Raihan tersebut sangat spesial karena penerimanya dapat langsung melenggang ke babak semifinal.

Putri Ariani penyanyi disabilitas Indonesia berhasil membuktikan bahwa kekurangan bukanlah segalanya. Juri America’s Got Talent 2023, Simon Cowell, sampai naik panggung untuk memberikan penghargaan kepada gadis berusia 17 tahun ini.

Hal ini membuat beberapa warganet penasaran dengan sosoknya. Salah satunya Putri Ariani memiliki nama lengkap yang berbeda dengan nama panggungnya.