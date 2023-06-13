Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Happy Industri Logistik Tumbuh 3 Tahun Berturut-turut

Advenia Elisabeth , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:06 WIB
Pengusaha <i>Happy</i> Industri Logistik Tumbuh 3 Tahun Berturut-turut
Industri Logistik (Foto: Okezone)
JAKARTA - Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan menyatakan bahwa pertumbuhan sektor logistik menunjukkan peningkatan signifikan. Bahkan pertumbuhannya merangkak selama tiga tahun berturut-turut.

"Kita lihat secara kuantitatif perkembangan sektor logistik ini sangat positif. Bisa dilihat dari tiga kuartal pertama di tiga tahun berturut-turut, mulai dari 15% pertumbuhannya kemudian tumbuh lagi menjadi 21% dan kemudian menjadi 25% di tahun 2023 di kuartal pertama," ujar Akbar saat berdialog di IDX Channel, Selasa (13/6/2023).

Dia menuturkan, pencapaian ini memberikan semangat dan aura positif bagi sektor logistik itu sendiri walaupun tanpa dipungkiri, sektor ini sempat diterpa banyak tantangan. Mulai dari ancaman resesi dunia, pandemi Covid-19, hingga perang Rusia-Ukraina, yang hingga saat ini belum menunjukkan adanya pemulihan.

Sementara dari sisi kualitatif, ungkap Akbar, inisiatif dari pemerintah maupun stakeholder logistik nasional terus bergeliat memberikan perbaikan-perbaikan kinerja logistik dalam negeri. Sehingga hal itu membuat para pengusaha logistik mampu berjuang meningkatkan performa bisnis.

Salah satu kinerja pemerintah yang sangat dirasa oleh pengusaha logistik adalah saat pemerintah berupaya membuat kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19. Kala itu, industri logistik merupakan sektor yang paling terdampak sebab banyak negara yang menutup pintu masuk.

