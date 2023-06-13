Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Dilema Utang Harus Ditambah atau Dikurangi

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:33 WIB
Sri Mulyani Dilema Utang Harus Ditambah atau Dikurangi
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/DJP)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyinggung peran utang dalam harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI.

"Soal utang, pada akhirnya size dari APBN kita tergantung kepada berapa jumlah yang bisa kita ambil atau peroleh melalui penerimaan perpajakan dan PNBP, dengan ditambah berapa utang yang akan kita lakukan per tahun. Itu yang membatasi berapa jumlah alokasi," ungkap Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Menurutnya, jika jumlah alokasi kebutuhan mulai dari jalan raya, kemiskinan, dana desa, dana bagi hasil (DBH) naik, itu semua berada di sisi belanja.

"TKDD-nya bisa dinaikkan, dana desanya naik, kalau belanja ingin nambah terus, maka jawabannya supaya tidak menimbulkan utang, penerimaannya harus naik terus," ungkap Sri.

Maka dari itu, pihaknya juga harus melakukan reformasi perpajakan.

"Ini bukan pilihan yang membuat happy. Itu seperti memilih antara penerimaan naik, berarti penerimaan dari pajak, dari bukan pajak, bea cukai, atau PNBP naik versus belanja harus dikendalikan, atau utang yang harus nambah atau harus kurang," terang Sri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180506/purbaya-dtav_large.jpg
8 Fakta Cara Purbaya Lunasi Utang Rp9.138 Triliun, Minta Masyarakat Tak Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179647/purbaya-5C1A_large.jpg
Purbaya Pakai Cara Ini Lunasi Utang Pemerintah Rp9.138 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177076/utang_luar_negeri_indonesia-iXOL_large.jpg
Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.126,3 Triliun per Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176713/utang-bS4N_large.jpg
Pemerintah Tarik Utang Baru Rp501,5 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176320/menkeu_purbaya-MbV2_large.png
5 Fakta Utang RI, Purbaya Pastikan Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175831/utang_ri-CW3Y_large.jpg
Utang Pemerintah Pusat Capai Rp9.138 Triliun per Juni 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement