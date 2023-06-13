Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penumpang Boleh Lepas Masker Bikin Pergerakan Pesawat di Bandara Meningkat

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |14:42 WIB
Penumpang Boleh Lepas Masker Bikin Pergerakan Pesawat di Bandara Meningkat
AP I Yakin Jumlah Penumpang di Bandara dan Pesawat Meningkat dengan Bebas Masker. (Foto: Okezone.com/API)
JAKARTA – PT Angkasa Pura I menyambut baik kebijakan lepas masker. Hal ini diyakini dapat meningkatkan pergerakan penumpang pesawat di bandara ataupun di dalam pesawat.

Adapun mulai hari ini, AP I mulai mengimplementasikan aturan perjalanan udara terbaru yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE 16 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara Pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 15 bandara yang dikelolaannya.

"Dengan berlakunya aturan perjalanan udara baru bagi PPDN dan PPLN tersebut, kami optimistis akan dapat memberikan implikasi positif terhadap pertumbuhan trafik," kata Vice President Corporate Secretary PT Angkasa Pura I Rahadian D. Yogisworo dalam keterangan tertulis, Selasa (13/6/2023).

Rahadian mengatakan pertumbuhan trafick tersebut tentunya dengan tetap memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan selama di bandara serta di dalam perjalanan.

Adapun dalam SE Kemenhub Nomor 16 Tahun 2023, PPDN dan PPLN dianjurkan untuk tetap melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.

Sedangkan untuk PPDN dan PPLN yang sedang dalam keadaan tidak sehat atau berisiko Covid-19, dianjurkan untuk tetap menggunakan masker.

Adapun dari Januari hingga Mei 2023 PT Angkasa Pura I mencatat telah melayani sebanyak 26.973.511 pergerakan penumpang di 15 bandara kelolaanya.

