Inflasi AS Turun Jadi 4%, Terendah Sejak April 2021

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) mencatat inflasi sebesar 4,0% secara year-on-year (yoy) pada periode Mei 2023. Angka tersebut lebih rendah dari April sebesar 4,9% yoy, sekaligus terendah sejak April 2021.

Penurunan ini jauh lebih rendah dibandingkan ekspektasi konsensus pasar, sekaligus memberi sinyal positif bahwa Bank Sentral AS (Federal Reserve) dapat memangkas suku bunga acuan di akhir pertemuan dewan kebijakan The Fed pada Rabu (14/6).

Secara bulanan, inflasi Mei 2023 meningkat 0,1% (MoM), tetapi lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 0,4% (MoM). Demikian dikutip dari data Biro Statistik Departemen Tenaga Kerja AS, Selasa (13/6/2023).

Adapun inflasi inti (core inflation) yang tidak termasuk biaya energi dan makanan tak berubah secara bulanan yakni di level 0,4% (MoM). Sedangkan inflasi inti tahunan meningkat 5,3% yoy, tetapi lebih rendah dari April sebesar 5,5% yoy.

Sebelumnya, pelaku pasar memproyeksikan inflasi AS bakal mereda imbas lonjakan suku bunga The Fed beberapa waktu terakhir. Sejumlah data makro, seperti naiknya klaim pengangguran menjadi penanda bahwa pasar tenaga kerja perlahan mendingin.

Indikator Fedwatch dari CME Group mencatat peluang sebesar 80% bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga di kisaran 5%-5,25%, dan memproyeksikan ada peningkatan 25 basis poin (bps) pada pertemuan The Fed bulan Juli, demikian mengutip Reuters, Selasa (13/6/2023).