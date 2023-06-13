Penerbangan Jamaah Haji Indonesia Terlambat, Dirut Garuda: Ada Pesawat Rusak

JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mengungkapkan alasan keterlambatan penerbangan calon jamaah haji asal Indonesia ke Arab Saudi. Adapun alasannya karena sejumlah pesawat mengalami kerusakan.

Keterlambatan memang terjadi baik pada penerbangan Garuda Indonesia maupun Saudi Airlines, sehingga keberangkatan sejumlah embarkasi ikut ditunda.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya sudah menginformasikan permasalahan teknis beberapa armada kepada calon jamaah haji. Dia memastikan persoalan tersebut segera diselesaikan.

"Ya memang ada beberapa pesawat yang mengalami kerusakan, dan harus kita perbaiki dan itu mengakibatkan beberapa kloter tertunda keberangkatan di beberapa embarkasi, tapi kita sudah sampaikan alasannya kita manage itu," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, saat ditemui di DPR RI, Selasa (13/6/2023).

"Manage-nya maksudnya begini kasus di Banjarmasin misalnya kan kita tidak mungkin membiarkan mereka di asrama haji kloter berikutnya datang, jadi beberapa kita pindahkan ke hotel atas biaya Garuda," lanjutnya.

Garuda Indonesia memang mendapatkan kuota membawa 104.000 calon jamaah haji untuk penerbangan reguler dan 8.000 calon jamaah haji untuk penerbangan tambahan.

Secara umum, pelayanan penerbangan haji berjalan lancar, meski menampik ada satu-dua kasus yang membuat penerbangan tertunda.