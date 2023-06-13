Pengusaha Prancis Sampaikan Minat Investasi di IKN Nusantara

JAKARTA – Pengusaha Prancis menyampaikan ketertarikan berupa letter of intent (LOI) Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dalam dunia usaha, LOI adalah tanda keseriusan karena berisi kesepakatan para pihak untuk bertukar informasi, termasuk informasi-informasi penting yang tidak tersedia begitu saja.

“Tadi saya menerima letter of intent dari perusahaan energi, dan adalah LOI keempat yang kami terima dari 20 perwakilan perusahaan Prancis yang berkunjung ke IKN pada hari ini,” kata Deputi Bidang Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono dilansir dari Antara, Selasa (13/6/2023).

Ia melanjutkan, para pengusaha Prancis meminta informasi dan dokumen sehingga bisa menyiapkan proposal investasinya.

“Setelah itu bergulir terus. Mereka akan menghitung angka-angka, rencana bisnis, studi kelayakannya, setelah itu mudah untuk negosiasi dan kemudian menghasilkan investasi,” ujar Deputi Agung Wicaksono.

Pada kesempatan itu juga Presiden Direktur Sinarmas LDA Maritime Matthieu Lavoine mengatakan pihaknya bangga bisa berkunjung ke IKN dan melihat kemajuan pembangunan yang sudah berlangsung.

"Kami juga sangat berharap menjadi bagian sejarah Indonesia dalam membangun ibu kotanya yang baru bila kelak benar-benar bisa mewujudkan investasi di sini," kata Lavoine.