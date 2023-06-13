Alasan Menko Luhut Rekrut Bule Jadi Mandor IKN

JAKARTA – Alasan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mempekerjakan warga negara asing (WNA) alias bule di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri belum memadai.

Menurutnya, dalam jangka pendek Indonesia perlu merekrut warga negara asing terlebih dahulu untuk ditempatkan di posisi khusus. Setelahnya, dalam periode tertentu, posisi tersebut akan dialihkan ke anak bangsa.

"Kita ini kadang-kadang munafik, saya bilang pengawasan pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) kita hire saja orang bule-bule, marah. Masa kita nggak bisa, ya nggak bisa, kualitas kita kadang masih 'miring-miring', kita pakai saja dulu, nanti sampai jalan kita masuki orang Indonesia," ujar Luhut, ditulis Selasa (13/6/2023).

Luhut memandang SDM di Tanah Air perlu diasah lagi, sehingga ketika diberi amanah mengelola pembangunan IKN konstruksi yang dihasilkan sangat bagus atau maksimal.

"Jangan kita jadi inferior bahwa kita enggak bisa, tapi bahwa kita enggak bisa ya kita bilang kita nggak bisa, belajar, mungkin enam bulan, mungkin setahun sehingga dengan demikian kualitas bangunan kita juga bermutu," ucapnya.