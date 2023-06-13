Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Alasan Menko Luhut Rekrut Bule Jadi Mandor IKN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |09:11 WIB
Alasan Menko Luhut Rekrut Bule Jadi Mandor IKN
Alasan Luhut pilih bule jadi Mandor IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Alasan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mempekerjakan warga negara asing (WNA) alias bule di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri belum memadai.

Menurutnya, dalam jangka pendek Indonesia perlu merekrut warga negara asing terlebih dahulu untuk ditempatkan di posisi khusus. Setelahnya, dalam periode tertentu, posisi tersebut akan dialihkan ke anak bangsa.

"Kita ini kadang-kadang munafik, saya bilang pengawasan pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) kita hire saja orang bule-bule, marah. Masa kita nggak bisa, ya nggak bisa, kualitas kita kadang masih 'miring-miring', kita pakai saja dulu, nanti sampai jalan kita masuki orang Indonesia," ujar Luhut, ditulis Selasa (13/6/2023).

Luhut memandang SDM di Tanah Air perlu diasah lagi, sehingga ketika diberi amanah mengelola pembangunan IKN konstruksi yang dihasilkan sangat bagus atau maksimal.

"Jangan kita jadi inferior bahwa kita enggak bisa, tapi bahwa kita enggak bisa ya kita bilang kita nggak bisa, belajar, mungkin enam bulan, mungkin setahun sehingga dengan demikian kualitas bangunan kita juga bermutu," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement