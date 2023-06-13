Intip Progres Pembangunan Istana Negara di IKN

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan bahwa progres fisik pembangunan bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara Pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 12,83%.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa progres pembangunan tersebut baru meliputi pembangunan pondasi gedung dan juga perencanaan.

"12% itu masih berupa pondasi dan perencanaan," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (13/6/2023).

Adapun saat ini, Diana mengatakan pihaknya akan terus mengbut pekerjaan pembangunan bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara Pada Kawasan Istana IKN.

Diapun optimis bahwa pada 17 Agustus 2024 mendatang akan dapat terlaksana upacara Kemerdekaan Indonesia yang ke-79.

"Kita kebut terus. Kita kebut terus dan kita yakin bismillah pasti selesai. Kan masih ada satu tahun lebih," katanya.

Disisi lain, pemerintah juga terus memantau proyek pengerjaan pembangunan di IKN.