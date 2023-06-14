Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Buka Gembok Saham Sumber Mas Konstruksi (SMKM)

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:27 WIB
BEI Buka Gembok Saham Sumber Mas Konstruksi (SMKM)
BEI cabut suspensi saham SMKM (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan membuka gembok alias mencabut suspensi PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM). Saham SMKM disuspensi pada perdagangan 12 Juni 2023.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham SMKM secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini, Rabu 14 Juni 2023.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham PT Sumber Mas Konstruksi Tbk. (SMKM) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 14 Juni 2023," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Lidia M. Panjaitan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A.

Sebelumnya, Bursa mengumumkan bahwa perdagangan saham SMKM dalam Pengumuman Bursa Peng-SPT-00019/BEI.WAS/06-2023 tanggal 12 Juni 2023, perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM).

Adapun perdagangan saham SMKM sempat dihentikan dengan tujuan cooling down setelah terjadi penurunan harga dalam beberapa minggu terakhir.

Halaman:
1 2
